Минздрав назвал возраст, в котором россияне чаще всего заболевают раком
Минздрав назвал возраст, в котором россияне чаще всего заболевают раком
2026-02-25T11:56+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Самые высокие показатели заболеваемости россиян раком фиксируются в возрасте 60-75 лет, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. "С 65 лет, где-то даже с 60 лет до 75 - самая высокая медиана заболеваемости онкологическими заболеваниями. Поэтому, конечно, нужно те повозрастные параметры, которые заложены и которые уже отработаны на многокогортных группах пациентов, применять", - сказал Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий. Он добавил, что люди старшего возраста заболевают, потому что мутации возникают в клетках наиболее активно, когда снижаются многие параметры физической активности у человека. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
