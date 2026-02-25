https://1prime.ru/20260225/minzdrav-867802855.html

Минздрав назвал возраст, в котором россияне чаще всего заболевают раком

Минздрав назвал возраст, в котором россияне чаще всего заболевают раком - 25.02.2026, ПРАЙМ

Минздрав назвал возраст, в котором россияне чаще всего заболевают раком

Самые высокие показатели заболеваемости россиян раком фиксируются в возрасте 60-75 лет, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T11:56+0300

2026-02-25T11:56+0300

2026-02-25T11:56+0300

здоровье

общество

москва

минздрав

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Самые высокие показатели заболеваемости россиян раком фиксируются в возрасте 60-75 лет, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. "С 65 лет, где-то даже с 60 лет до 75 - самая высокая медиана заболеваемости онкологическими заболеваниями. Поэтому, конечно, нужно те повозрастные параметры, которые заложены и которые уже отработаны на многокогортных группах пациентов, применять", - сказал Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий. Он добавил, что люди старшего возраста заболевают, потому что мутации возникают в клетках наиболее активно, когда снижаются многие параметры физической активности у человека. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.

https://1prime.ru/20260225/vaktsina-867800728.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , москва, минздрав, ран