https://1prime.ru/20260225/mishustin-867790801.html

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T00:18+0300

2026-02-25T00:18+0300

2026-02-25T00:18+0300

экономика

россия

рф

вячеслав володин

михаил мишустин

владимир путин

госдума

дума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867790801.jpg?1771967926

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина. По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина. ТЕМЫ ОТЧЕТА Мишустин сообщил, что его доклад прежде всего будет посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Также премьер расскажет о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей. Глава российского кабмина отметил, что правительство должно дать подробные ответы на вопросы, которые озвучат депутаты в ходе мероприятия. Володин в свою очередь заметил, что депутаты во время отчета постараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют россиян. В числе приоритетных тем Володин обозначил ЖКХ. Он сообщил, что Госдума вместе с правительством ищет решение, касающееся роста тарифов. Чтобы не допустить перегибов, обсуждается инициатива наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу. ОБЩАЯ ЦЕЛЬ В российском правительстве рассчитывают, что взаимодействие с депутатами в ходе отчета будет конструктивным, сказал Мишустин на встрече с Володиным. По его словам, у правительства и Государственной Думы общая цель – поступательное развитие России и благополучие граждан. Спикер Госдумы в свою очередь поблагодарил главу правительства за выстроенные отношения между парламентариями и кабмином. Володин сообщил, что члены правительства и депутаты могут обсуждать любые вопросы, даже на самые сложные и острые темы. О том, что в Думе сейчас идет заинтересованная, предметная и постоянная работа с правительством, говорят и представители фракций. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отмечал, что за прошедший 2025 год парламентариям и правительству удалось немало сделать. По его словам, это отмечают и другие фракции. НОВЫЕ СРОКИ ОТЧЕТА Ежегодный отчет правительства впервые пройдет в феврале. Ранее отчеты проводились в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, позволяющим анализировать итоги работы, и постоянному взаимодействию парламентариев с кабмином, рассказал Володин. Предыдущий отчет правительства состоялся 26 марта 2025 года. Он длился около четырех часов. В ходе мероприятия Мишустин рассказал об экономическом развитии РФ, социальной поддержке граждан и поддержке участников специальной военной операции и их семей, повышении качества здравоохранения и образования, достижении технологического суверенитета и развитии промышленности.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, госдума, дума, единая россия