Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина - 25.02.2026
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина - 25.02.2026, ПРАЙМ
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:06+0300
2026-02-25T12:06+0300
россия
рф
михаил мишустин
михаил дегтярев
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости. В частности, пришел министр спорта Михаил Дегтярёв. В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина. По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
россия, рф, михаил мишустин, михаил дегтярев, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Госдума
12:06 25.02.2026
 
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина

Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина с отчетом

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, пришел министр спорта Михаил Дегтярёв.
В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина.
По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
24.02.2026
Мишустин в отчете в Госдуме расскажет о развитии экономики
Вчера, 11:49
 
РОССИЯРФМихаил МишустинМихаил ДегтяревВячеслав ВолодинГосдума
 
 
