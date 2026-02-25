https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803493.html
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские министры прибывают в Госдуму на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в среду выступит здесь с отчетом о работе правительства за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости. В частности, пришел министр спорта Михаил Дегтярёв. В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина. По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
