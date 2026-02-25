Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803990.html
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России
Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:21+0300
2026-02-25T12:21+0300
россия
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность депутатам. "Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И, конечно, за конструктивную критику", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы. "Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
12:21 25.02.2026
 
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

Мишустин высоко оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность депутатам.
"Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И, конечно, за конструктивную критику", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы.
"Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
12:06
 
РОССИЯМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала