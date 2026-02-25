Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803990.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность депутатам. "Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И, конечно, за конструктивную критику", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы. "Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.
