https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803990.html

Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России

Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T12:21+0300

2026-02-25T12:21+0300

2026-02-25T12:21+0300

россия

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство высоко ценит вклад Госдумы в работу кабмина по развитию России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выразив благодарность депутатам. "Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И, конечно, за конструктивную критику", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он отметил, что правительство и парламентарии прошли сложнейшие этапы. "Преодолели последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная Дума", - заключил Мишустин.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, госдума