Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.
