Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике - 25.02.2026
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике
Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:23+0300
2026-02-25T12:23+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.
рф
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
12:23 25.02.2026
 
Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике

Мишустин: российская экономика сохранила положительную динамику вопреки сложностям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Экономика России сохранила положительную динамику, несмотря на сложнейшую ситуацию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин оценил вклад Госдумы в работу по развитию России
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
 
 
