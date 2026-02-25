https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804240.html

Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин

Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ

Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин

25.02.2026

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кабмин обеспечил быстрый старт новым национальным проектам, большинство из которых ориентировано на технологическое лидерство РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Обеспечили быстрый старт национальным проектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство", - сказал Мишустин в ходе доклада.

рф

