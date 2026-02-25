https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804240.html
Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин
Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин
Кабмин обеспечил быстрый старт новым национальным проектам, большинство из которых ориентировано на технологическое лидерство РФ, заявил премьер-министр России... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:26+0300
2026-02-25T12:26+0300
2026-02-25T12:26+0300
россия
финансы
рф
госдума
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кабмин обеспечил быстрый старт новым национальным проектам, большинство из которых ориентировано на технологическое лидерство РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Обеспечили быстрый старт национальным проектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство", - сказал Мишустин в ходе доклада.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804117.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, госдума, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Госдума, Михаил Мишустин
Правительство обеспечило быстрый старт новым нацпроектам, заявил Мишустин
Мишустин: правительство обеспечило быстрый старт новым национальным проектам