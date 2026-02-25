https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804518.html
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:32+0300
2026-02-25T12:32+0300
2026-02-25T12:32+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет собственные технологические компетенции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Новые задачи более сложные, требуют больших усилий. Запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами. Расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну, и также – укрепления собственных технологических компетенций", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804381.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин
Мишустин: Россия укрепляет собственные технологические компетенции