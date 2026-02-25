Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804518.html
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:32+0300
2026-02-25T12:32+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет собственные технологические компетенции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Новые задачи более сложные, требуют больших усилий. Запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами. Расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну, и также – укрепления собственных технологических компетенций", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804381.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
12:32 25.02.2026
 
Россия укрепляет собственные технологические компетенции, заявил Мишустин

Мишустин: Россия укрепляет собственные технологические компетенции

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет собственные технологические компетенции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Новые задачи более сложные, требуют больших усилий. Запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами. Расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну, и также – укрепления собственных технологических компетенций", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте ВВП России в 2025 году
12:30
 
РОССИЯРФМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала