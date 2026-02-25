https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804642.html
Мишустин рассказал о мерах по улучшению качества жизни семей
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство по поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрело меры по улучшению качества жизни родителей с детьми и повышению рождаемости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрели меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
