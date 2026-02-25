https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804642.html

Мишустин рассказал о мерах по улучшению качества жизни семей

Мишустин рассказал о мерах по улучшению качества жизни семей - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о мерах по улучшению качества жизни семей

Правительство по поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрело меры по улучшению качества жизни родителей с детьми и повышению... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T12:35+0300

2026-02-25T12:35+0300

2026-02-25T12:35+0300

россия

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство по поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрело меры по улучшению качества жизни родителей с детьми и повышению рождаемости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента в ключевых национальных проектах предусмотрели меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804518.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, госдума