В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин
25.02.2026
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. В РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами - им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия", - сказал Мишустин.
