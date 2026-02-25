Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин
В РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям, заявил премьер-министр РФ | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:39+0300
2026-02-25T12:39+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_f6394d40310726e8bdeb5102dbbdfe86.jpg
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. В РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами - им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804642.html
рф
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_498bf43a9a571113fd71e7e87ae60c11.jpg
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
12:39 25.02.2026
 
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин

Мишустин: в РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. В РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами - им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о мерах по улучшению качества жизни семей
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
 
 
