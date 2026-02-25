Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804902.html
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей
С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:42+0300
2026-02-25T12:42+0300
рф
михаил мишустин
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "К делу поддержки семей мы активно привлекаем и работодателей. По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка, с 50 тысяч до миллиона рублей. И компании сами определяют размер таких корпоративных выплат", - рассказал председатель правительства РФ.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804773.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, михаил мишустин, россия, госдума
РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Госдума
12:42 25.02.2026
 
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей

Мишустин: с 1 января в России увеличена выплата от работодателя при рождении ребенка

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"К делу поддержки семей мы активно привлекаем и работодателей. По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка, с 50 тысяч до миллиона рублей. И компании сами определяют размер таких корпоративных выплат", - рассказал председатель правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин
12:39
 
РФМихаил МишустинРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала