https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805043.html
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян
Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:46+0300
2026-02-25T12:46+0300
2026-02-25T12:46+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. "На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада. Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804902.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян
Мишустин: страховые пенсии россиян в 2025 году были проиндексированы в два этапа
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада.
Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
Мишустин заявил об увеличении лимита выплат от компаний при рождении детей