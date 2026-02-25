https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805043.html

Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. "На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада. Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.

