Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян - 25.02.2026
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. "На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада. Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
12:46 25.02.2026
 
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян

Мишустин: страховые пенсии россиян в 2025 году были проиндексированы в два этапа

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада.
Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
