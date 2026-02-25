https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805447.html

Мишустин рассказал, сколько россиян затронул рост МРОТ с начала 2026 года

Мишустин рассказал, сколько россиян затронул рост МРОТ с начала 2026 года

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2026 года затронул более 4,5 миллиона россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2026 года затронул более 4,5 миллиона россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Последовательно повышаем минимальный размер оплаты труда... С текущего года - он (МРОТ - ред.) прибавил еще пятую часть, сейчас достиг абсолютной цифры - 27 тысяч рублей, что затронуло свыше 4,5 миллиона человек", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

