Мишустин рассказал о росте МРОТ в России с начала 2026 года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:51+0300
2026-02-25T12:51+0300
2026-02-25T12:52+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В 2025 году подняли его (МРОТ - ред.) более чем на 16,5%. С текущего года он прибавил ещё пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
рф
