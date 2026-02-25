https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805562.html

Мишустин рассказал о росте МРОТ в России с начала 2026 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос до 27 тысяч рублей с 2026 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В 2025 году подняли его (МРОТ - ред.) более чем на 16,5%. С текущего года он прибавил ещё пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

