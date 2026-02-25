В России сохраняется низкий уровень безработицы, заявил Мишустин

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805685.html

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы в 2,2%. "Ситуация на рынке труда стабильная. У нас сохраняется низкий уровень безработицы - 2,2%", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр подчеркнул, что в случае, если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок, власти РФ помогают и с этим.

