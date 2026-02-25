Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, сколько человек пользуются Пушкинской картой - 25.02.2026
Мишустин рассказал, сколько человек пользуются Пушкинской картой
2026-02-25T12:58+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пушкинской картой пользуются около 13 миллионов человек в России, за пять лет приобретено более 100 миллионов билетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Почти 13 миллионов человек пользуются Пушкинской картой. Благодаря которой молодые люди всё больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы. Но я приведу лишь одну цифру – за пять лет приобретено свыше 100 миллионов билетов. Увеличиваются и сборы кинотеатров. В прошлом году они уже превысили 50 миллиардов рублей", - заявил он.
12:58 25.02.2026
 
Мишустин рассказал, сколько человек пользуются Пушкинской картой

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пушкинской картой пользуются около 13 миллионов человек в России, за пять лет приобретено более 100 миллионов билетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Почти 13 миллионов человек пользуются Пушкинской картой. Благодаря которой молодые люди всё больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы. Но я приведу лишь одну цифру – за пять лет приобретено свыше 100 миллионов билетов. Увеличиваются и сборы кинотеатров. В прошлом году они уже превысили 50 миллиардов рублей", - заявил он.
