https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806049.html

Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий

Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий

Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T13:01+0300

2026-02-25T13:01+0300

2026-02-25T13:01+0300

россия

бизнес

финансы

москва

санкт-петербург

ленинградская область

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Чтобы улучшить условия проживания, люди привлекают кредитные средства, чем только за год воспользовалось свыше 960 тысяч граждан. В основном, конечно, это семейная ипотека", – сказал он. Семейная ипотека позволяет оформить кредит по льготной ставке 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Первоначальный взнос – от 20%. Максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 миллионов рублей – для остальных регионов.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805685.html

москва

санкт-петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, ленинградская область, михаил мишустин, госдума