https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806049.html
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T13:01+0300
2026-02-25T13:01+0300
2026-02-25T13:01+0300
россия
бизнес
финансы
москва
санкт-петербург
ленинградская область
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Чтобы улучшить условия проживания, люди привлекают кредитные средства, чем только за год воспользовалось свыше 960 тысяч граждан. В основном, конечно, это семейная ипотека", – сказал он. Семейная ипотека позволяет оформить кредит по льготной ставке 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Первоначальный взнос – от 20%. Максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 миллионов рублей – для остальных регионов.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805685.html
москва
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, ленинградская область, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
Мишустин: свыше 960 тысяч россиян взяли кредиты на жилье в 2025 году