Мишустин заявил о подготовке запуска механизма ежегодной семейной выплаты
Мишустин заявил о подготовке запуска механизма ежегодной семейной выплаты
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход, соответственно, ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты. И мы подготовили все необходимое для запуска этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше четырех миллионов семей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр России отметил, что прием заявлений на выплату начнется в июне текущего года.
