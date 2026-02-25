https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806504.html
Мишустин раскрыл, сколько общественных мест благоустроили в 2025 году
Около 7,5 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов благоустроили в РФ в 2025 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Около 7,5 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов благоустроили в РФ в 2025 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Преображаются и общественные пространства и территории вокруг домов. За год привели в порядок около семи с половиной тысяч таких мест", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.
