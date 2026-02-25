https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806504.html

Мишустин раскрыл, сколько общественных мест благоустроили в 2025 году

Мишустин раскрыл, сколько общественных мест благоустроили в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин раскрыл, сколько общественных мест благоустроили в 2025 году

Около 7,5 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов благоустроили в РФ в 2025 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T13:12+0300

2026-02-25T13:12+0300

2026-02-25T13:12+0300

общество

россия

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Около 7,5 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов благоустроили в РФ в 2025 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Преображаются и общественные пространства и территории вокруг домов. За год привели в порядок около семи с половиной тысяч таких мест", - сказал Мишустин, выступая в среду Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Ежегодный отчет в Госдуме является рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806185.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, михаил мишустин, госдума