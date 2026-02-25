https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806750.html

Мишустин назвал число выполненных проектов благоустройства улиц на селе

Мишустин назвал число выполненных проектов благоустройства улиц на селе

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Более тысячи проектов благоустройства улиц и кварталов выполнили на селе в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин обратил внимание на изменение облика малых городов и поселений в России, а также на расширение географии Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы еще больше населенных пунктов могли заявить о себе. "Увеличивается и число благоустроенных улиц, кварталов, что преобразует инфраструктуру городов, и, как следствие, создает новые точки экономического роста. Так это было в Рыбинске, Старой Руссе, Богучаре. Такая же работа ведется и на селе, в прошлом году выполнили еще более тысячи проектов там", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр отметил, что эти шаги меняют уровень жизни в российских регионах. "В каждом важно обеспечить экономический рост. И мы особое внимание уделяем как раз пространственному развитию территорий", - подчеркнул Мишустин.

