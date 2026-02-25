Мишустин назвал число выполненных проектов благоустройства улиц на селе
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Более тысячи проектов благоустройства улиц и кварталов выполнили на селе в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин обратил внимание на изменение облика малых городов и поселений в России, а также на расширение географии Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы еще больше населенных пунктов могли заявить о себе.
"Увеличивается и число благоустроенных улиц, кварталов, что преобразует инфраструктуру городов, и, как следствие, создает новые точки экономического роста. Так это было в Рыбинске, Старой Руссе, Богучаре. Такая же работа ведется и на селе, в прошлом году выполнили еще более тысячи проектов там", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр отметил, что эти шаги меняют уровень жизни в российских регионах.
"В каждом важно обеспечить экономический рост. И мы особое внимание уделяем как раз пространственному развитию территорий", - подчеркнул Мишустин.