https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806888.html

Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России

Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России

Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T13:35+0300

2026-02-25T13:35+0300

2026-02-25T13:35+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров (автомобильных дорог - ред.)", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806750.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума