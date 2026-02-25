https://1prime.ru/20260225/mishustin-867806888.html
Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России
Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров (автомобильных дорог - ред.)", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
