Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России - 25.02.2026
Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России
Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России - 25.02.2026
Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России
Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026
2026-02-25T13:35+0300
2026-02-25T13:35+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров (автомобильных дорог - ред.)", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
рф
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
13:35 25.02.2026
 
Мишустин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России

Мишустин: в новых регионах РФ восстановили свыше 2,5 тысяч километров дорог

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог было восстановлено в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров (автомобильных дорог - ред.)", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал число выполненных проектов благоустройства улиц на селе
13:31
 
БизнесРОССИЯРФМихаил МишустинГосдума
 
 
