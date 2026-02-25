https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807006.html
Мишустин рассказал о развитии Калининградской области
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии Калининградской области, отметив запуск первого в стране завода литий-ионных аккумуляторов, необходимых для электромобилей и энергетики. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В Калининградской области – за счет особых экономических условий – запустили первый в стране завод литий-ионных аккумуляторов, они необходимы, напомню, для электромобилей и энергетики. А для жителей и гостей там открылось здание музея Мирового океана", - сказал Мишустин в ходе доклада.
