https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807550.html
Мишустин рассказал об укреплении международных связей России
Мишустин рассказал об укреплении международных связей России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об укреплении международных связей России
Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T13:52+0300
2026-02-25T13:52+0300
2026-02-25T13:53+0300
азия
россия
африка
латинская америка
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_0:253:2931:1902_1920x0_80_0_0_57fab3cf5b648edbabbd5ae394de1e01.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Укрепляем связи со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Работаем мы, конечно, в многосторонних форматах", - рассказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/eksport-867807165.html
азия
африка
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a7b879496170ec86a105a2bdf7c22c77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, россия, африка, латинская америка, михаил мишустин, госдума
АЗИЯ, РОССИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин рассказал об укреплении международных связей России
Мишустин: Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки