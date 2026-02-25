https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807676.html

Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом

Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом

Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T13:58+0300

2026-02-25T13:58+0300

2026-02-25T13:58+0300

россия

бизнес

москва

санкт-петербург

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии, напомню, это Москва и Санкт-Петербург, уже идут строительные работы", - сказал Мишустин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807550.html

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, санкт-петербург, рф, михаил мишустин, госдума