Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом - 25.02.2026
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T13:58+0300
2026-02-25T13:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии, напомню, это Москва и Санкт-Петербург, уже идут строительные работы", - сказал Мишустин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807550.html
13:58 25.02.2026
 
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом

Мишустин: создание сети ВСМ станет самым масштабным инфраструктурным проектом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии, напомню, это Москва и Санкт-Петербург, уже идут строительные работы", - сказал Мишустин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал об укреплении международных связей России
