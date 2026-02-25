https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807676.html
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
2026-02-25T13:58+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии, напомню, это Москва и Санкт-Петербург, уже идут строительные работы", - сказал Мишустин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
