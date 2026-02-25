https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807798.html

Мишустин рассказал о снятии более 40 барьеров для российского экспорта

Мишустин рассказал о снятии более 40 барьеров для российского экспорта - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о снятии более 40 барьеров для российского экспорта

Снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T14:00+0300

2026-02-25T14:00+0300

2026-02-25T14:00+0300

россия

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867805180_0:41:2914:1680_1920x0_80_0_0_eed70a81b42aa16fc9978af128b70513.jpg

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Примерно около 40 барьеров сняли для российского экспорта, экономический эффект от чего оценивается почти в 130 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807550.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, госдума