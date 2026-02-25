https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807798.html
Мишустин рассказал о снятии более 40 барьеров для российского экспорта
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Примерно около 40 барьеров сняли для российского экспорта, экономический эффект от чего оценивается почти в 130 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
