Мишустин рассказал о росте числа субъектов МСП в 2025 году - 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте числа субъектов МСП в 2025 году
Число субъектов МСП в 2025 году выросло почти на 4% и превысило 6,8 миллиона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе...
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Число субъектов МСП в 2025 году выросло почти на 4% и превысило 6,8 миллиона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Действуют меры по поддержке малого и среднего предпринимательства - это программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, помощь региональных гарантийных организаций и ряд других. Благодаря этим механизмам в прошлом году число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6 миллионов 840 тысяч. Это, скажу, самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий", - сказал Мишустин.
россия, рф, михаил мишустин, мсп, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, МСП, Госдума
14:09 25.02.2026
 
Мишустин рассказал о росте числа субъектов МСП в 2025 году

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Число субъектов МСП в 2025 году выросло почти на 4% и превысило 6,8 миллиона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Действуют меры по поддержке малого и среднего предпринимательства - это программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, помощь региональных гарантийных организаций и ряд других. Благодаря этим механизмам в прошлом году число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6 миллионов 840 тысяч. Это, скажу, самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий", - сказал Мишустин.
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, МСП, Госдума
 
 
