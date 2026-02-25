https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808055.html
Мишустин рассказал о росте числа субъектов МСП в 2025 году
Мишустин рассказал о росте числа субъектов МСП в 2025 году
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Число субъектов МСП в 2025 году выросло почти на 4% и превысило 6,8 миллиона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Действуют меры по поддержке малого и среднего предпринимательства - это программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, помощь региональных гарантийных организаций и ряд других. Благодаря этим механизмам в прошлом году число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6 миллионов 840 тысяч. Это, скажу, самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий", - сказал Мишустин.
