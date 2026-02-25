https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808807.html

Инфляция в РФ в 2025 году снизилась до 5,6%, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%, власти продолжат работать над этим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Одним из серьезных вызовов для страны оставалась инфляция. Благодаря совместным мерам Банка России и правительства, формированию экономики предложения она снизилась до 5,6% по итогам 2025 года. И мы продолжаем активно над этим работать", - сказал Мишустин.

