https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808807.html
Инфляция в РФ в 2025 году снизилась до 5,6%, заявил Мишустин
Инфляция в РФ в 2025 году снизилась до 5,6%, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в РФ в 2025 году снизилась до 5,6%, заявил Мишустин
Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%, власти продолжат работать над этим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T14:13+0300
2026-02-25T14:13+0300
2026-02-25T14:13+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%, власти продолжат работать над этим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Одним из серьезных вызовов для страны оставалась инфляция. Благодаря совместным мерам Банка России и правительства, формированию экономики предложения она снизилась до 5,6% по итогам 2025 года. И мы продолжаем активно над этим работать", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808055.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1072:671:2908:2048_1920x0_80_0_0_9d11b305e9271a1faa0112a7e65d3204.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, госдума, банк россия
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, банк Россия
Инфляция в РФ в 2025 году снизилась до 5,6%, заявил Мишустин
Мишустин: инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%