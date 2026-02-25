https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809076.html

Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования

25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования

Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос", - сказал он в ходе отчета правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме. Мишустин отметил, что данная ступень могла бы называться специальным профессиональным образованием. "Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - подчеркнул он.

