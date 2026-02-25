https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809076.html
Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования
Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования
Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T14:19+0300
2026-02-25T14:19+0300
2026-02-25T14:19+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос", - сказал он в ходе отчета правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме. Мишустин отметил, что данная ступень могла бы называться специальным профессиональным образованием. "Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808167.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин заявил о проработке системы среднего профессионального образования
Мишустин: продолжается проработка системы среднего профессионального образования