https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809201.html

Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест для студентов

Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест для студентов - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест для студентов

Власти РФ будут увеличить число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства страны, заявил премьер-министр | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T14:21+0300

2026-02-25T14:21+0300

2026-02-25T14:21+0300

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Власти РФ будут увеличить число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического, промышленного суверенитета, лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809076.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, михаил мишустин, госдума