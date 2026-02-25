Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест для студентов

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809201.html
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Власти РФ будут увеличить число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического, промышленного суверенитета, лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год
