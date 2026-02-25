https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809313.html
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
Мишустин назвал ключевые российские проекты в авиастроении
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин среди ключевых российских проектов в авиастроении назвал Ту-214, МС-21, "Суперджет" и региональный Ил-114. "В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас запускаем его в производство. Другие ключевые проекты – МС-21, обновленный "Суперджет" и региональный наш Ил-114", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он отметил, что легкий многоцелевой "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет.
