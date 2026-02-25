https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809559.html
Среднемагистральный лайнер Ту-214 запускают в производство, заявил Мишустин
Среднемагистральный лайнер Ту-214 запускают в производство, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Среднемагистральный лайнер Ту-214 запускают в производство, заявил Мишустин
Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T14:31+0300
2026-02-25T14:31+0300
2026-02-25T14:31+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809433.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Среднемагистральный лайнер Ту-214 запускают в производство, заявил Мишустин
Мишустин рассказал о запуске в производство среднемагистрального лайнера Ту-214