Среднемагистральный лайнер Ту-214 запускают в производство, заявил Мишустин

2026-02-25T14:31+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Россия в декабре завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214, сейчас его запускают в производство, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство", - сказал Мишустин.

рф

