Мишустин заявил о росте числа роботов в России более чем в полтора раза

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России сформированы мощные центры промышленной робототехники, а общее число таких роботов в стране выросло более чем в полтора раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. Премьер-министр отметил, что в сфере станкостроения особый акцент делается на автоматизацию. Мишустин подчеркнул, что сформированы мощные центры промышленной робототехники в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях. "Как результат, по оценкам экспертов, у нас уже число роботов выросло сегодня более чем в полтора раза. А доля российских станков и инструментов в стране составила уже треть от их общего количества", - сказал Мишустин.
