https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809801.html
Мишустин заявил о решении основных задач продовольственной безопасности
Мишустин заявил о решении основных задач продовольственной безопасности - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о решении основных задач продовольственной безопасности
Россия решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T14:42+0300
2026-02-25T14:42+0300
2026-02-25T14:42+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Все эти шаги позволяют решать основные задачи продовольственной безопасности страны, насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания", - сказал Мишустин в ходе доклада.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809559.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_55dad2f467775dbff1faac5cc082f4c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин заявил о решении основных задач продовольственной безопасности
Мишустин: Россия решает основные задачи продовольственной безопасности