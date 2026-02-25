Мишустин заявил о решении основных задач продовольственной безопасности

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809801.html

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия решает основные задачи продовольственной безопасности, насыщает внутренний рынок качественными продуктами питания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Все эти шаги позволяют решать основные задачи продовольственной безопасности страны, насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания", - сказал Мишустин в ходе доклада.

