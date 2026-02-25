https://1prime.ru/20260225/mishustin-867809915.html

Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов

Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов - 25.02.2026

Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов

25.02.2026

россия

рф

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Систему поддержки технологических проектов, нацеленную на доведение отечественных разработок до стадии работающего прототипа, запустили в России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Запустили систему поддержки технологических проектов с задачей доведения отечественных решений до стадии функционирующего прототипа. В ее рамках направили средства на реализацию 150 инициатив", - сказал Мишустин. По словам премьер-министра РФ, власти выстраивают прочную связку науки и производства, чтобы перспективные идеи могли реализовываться на практике. Благодаря 20 специальным инструментам, таких как гранты, субсидии, льготное кредитование и ускоренное патентование изобретений, число малых технических компаний выросло в 1,5 раза и составило 6,5 тысяч.

рф

