Мишустин рассказал об обеспечении темпов роста российской экономики

2026-02-25T15:21+0300

россия

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство будет комплексно работать над созданием условий роста российской экономики темпами не ниже мировых, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Вторая задача - сформировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых, чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие регионов и государства в целом. Действовать будем по целому комплексу направлений - от создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в передовых отраслях до расширения выпуска конкурентоспособных отечественных товаров", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

