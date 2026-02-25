Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал изменить структуру внешней торговли
Мишустин призвал изменить структуру внешней торговли
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Внешняя торговля РФ должна быть направлена на поставки за рубеж высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Необходимо изменить структуру внешней торговли, нацелить ее на поставки высокотехнологичной продукции. Сделать это можно через укрепление экономики предложения, через запуск востребованных инвестпроектов", - сказал Мишустин.
россия, бизнес, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
15:25 25.02.2026
 
Мишустин призвал изменить структуру внешней торговли

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Внешняя торговля РФ должна быть направлена на поставки за рубеж высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Необходимо изменить структуру внешней торговли, нацелить ее на поставки высокотехнологичной продукции. Сделать это можно через укрепление экономики предложения, через запуск востребованных инвестпроектов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал об обеспечении темпов роста российской экономики
15:21
 
РОССИЯ Бизнес РФ Михаил Мишустин Госдума
 
 
