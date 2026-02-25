Мишустин призвал изменить структуру внешней торговли

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867811088.html
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Внешняя торговля РФ должна быть направлена на поставки за рубеж высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Необходимо изменить структуру внешней торговли, нацелить ее на поставки высокотехнологичной продукции. Сделать это можно через укрепление экономики предложения, через запуск востребованных инвестпроектов", - сказал Мишустин.
