Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей
Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей
Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T15:45+0300
2026-02-25T15:45+0300
2026-02-25T15:45+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. "Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.
Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей
Мишустин: размер коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей