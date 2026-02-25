https://1prime.ru/20260225/mishustin-867811475.html

Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей

Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин ответил на вопрос о размере уплаты коммунальных платежей

Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T15:45+0300

2026-02-25T15:45+0300

2026-02-25T15:45+0300

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. "Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.

https://1prime.ru/20260225/zadachi-867811203.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин