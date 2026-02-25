https://1prime.ru/20260225/mishustin-867811600.html
Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России
Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России
Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T15:49+0300
2026-02-25T15:49+0300
2026-02-25T15:49+0300
недвижимость
россия
рф
михаил мишустин
госдума
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. "Объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня. Требуется комплексная их модернизация. На обновление инфраструктуры мы сформировали инструменты с привлечением бюджетного финансирования серьезного", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства.
