Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России

Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о необходимости обновления объектов ЖКХ в России

Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T15:49+0300

2026-02-25T15:49+0300

2026-02-25T15:49+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. "Объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня. Требуется комплексная их модернизация. На обновление инфраструктуры мы сформировали инструменты с привлечением бюджетного финансирования серьезного", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства.

