В России открыто 5 геномных центров мирового уровня, заявил Мишустин

2026-02-25T16:06+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Открыли пять геномных центров мирового уровня, в которых уже разработаны и проходят исследования, например, тест-системы для подбора персональной терапии сердечно-сосудистых патологий, при онкологии, лекарства от болезни Паркинсона, для профилактики и диагностики различных инфекционных заболеваний и многие другие. Все мы понимаем, насколько они важны. Это в будущем – миллионы спасенных жизней", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. По словам премьер-министра, такие новации помогают сделать жизнь людей лучше и безопаснее.

