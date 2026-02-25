https://1prime.ru/20260225/mishustin-867812143.html
В России открыто 5 геномных центров мирового уровня, заявил Мишустин
В России открыто 5 геномных центров мирового уровня, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
В России открыто 5 геномных центров мирового уровня, заявил Мишустин
В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:06+0300
2026-02-25T16:06+0300
2026-02-25T16:06+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_0:253:2931:1902_1920x0_80_0_0_57fab3cf5b648edbabbd5ae394de1e01.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Открыли пять геномных центров мирового уровня, в которых уже разработаны и проходят исследования, например, тест-системы для подбора персональной терапии сердечно-сосудистых патологий, при онкологии, лекарства от болезни Паркинсона, для профилактики и диагностики различных инфекционных заболеваний и многие другие. Все мы понимаем, насколько они важны. Это в будущем – миллионы спасенных жизней", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. По словам премьер-министра, такие новации помогают сделать жизнь людей лучше и безопаснее.
https://1prime.ru/20260225/pochta-867811868.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a7b879496170ec86a105a2bdf7c22c77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Госдума
В России открыто 5 геномных центров мирового уровня, заявил Мишустин
Мишустин: в России открыто 5 геномных центров мирового уровня