Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике

Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике - 25.02.2026, ПРАЙМ

Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике

Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T16:49+0300

2026-02-25T16:49+0300

2026-02-25T16:50+0300

россия

финансы

михаил мишустин

госдума

рф

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр РФ отметил, что в прошлом году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, и закон должен оказывать существенное влияние и на защиту интересов потребителей бизнеса. "Правительством ведется активная работа по принятию подзаконных актов", - сказал Мишустин в ходе доклада.

рф

