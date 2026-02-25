Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике
Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике
Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр РФ отметил, что в прошлом году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, и закон должен оказывать существенное влияние и на защиту интересов потребителей бизнеса. "Правительством ведется активная работа по принятию подзаконных актов", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр РФ отметил, что в прошлом году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, и закон должен оказывать существенное влияние и на защиту интересов потребителей бизнеса.
"Правительством ведется активная работа по принятию подзаконных актов", - сказал Мишустин в ходе доклада.
