Правительство работает над принятием актов по платформенной экономике
25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр РФ отметил, что в прошлом году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, и закон должен оказывать существенное влияние и на защиту интересов потребителей бизнеса. "Правительством ведется активная работа по принятию подзаконных актов", - сказал Мишустин в ходе доклада.
