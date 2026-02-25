https://1prime.ru/20260225/mishustin-867814941.html

Мишустин рассказал о преодолении дефицита кадров в здравоохранении

рф

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Специальные выплаты с 2022 года позволили привлечь в здравоохранение 14 тысяч кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "В последние годы количество врачей выросло. У нас примерно 12,5 тысяч врачей больше стало в 2024-2025 году… Установили специальные выплаты с 2022 года по наиболее востребованным категориям медиков… от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей, и это позволило 14 тысяч медработников привлечь в это звено", - заявил он. По его словам, продолжаются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", куда за 2025 год привлекли 7 тысяч медиков. В 2026 году планируется привлечь более 6 тысяч кадров. Как отметил Мишустин, были также увеличены контрольные цифры приёма в медицинские заведения. По высшему образованию набрано 30 тысяч единиц специалистов, по среднему 73,8 тысяч кадров. Кроме того, регионы устанавливают дополнительные меры поддержки, такие как аренда жилья и компенсация по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство.

