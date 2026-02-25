Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики - 25.02.2026
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867815744.html
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:33+0300
2026-02-25T17:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867806333_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_950e63a296af5dd97fac66a1634fedc0.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию. "Позволю себе не согласиться с вами... Не все центральные банки в Европе несут ответственность за экономический рост и уровень безработицы. В разных странах существуют разные системы и подходы, и даже если такая ответственность имеется, она направлена скорее на поддержку экономического роста и устойчивые рабочие места", - прокомментировал Мишустин предложение сделать ЦБ ответственным за рост экономики, выступая в Госдуме. Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в России, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.
https://1prime.ru/20260225/rubl-867813295.html
Банки, Финансы, ЕВРОПА, США, Михаил Мишустин, банк Россия, Госдума, АВСТРАЛИЯ
17:33 25.02.2026
 
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики

Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию.
"Позволю себе не согласиться с вами... Не все центральные банки в Европе несут ответственность за экономический рост и уровень безработицы. В разных странах существуют разные системы и подходы, и даже если такая ответственность имеется, она направлена скорее на поддержку экономического роста и устойчивые рабочие места", - прокомментировал Мишустин предложение сделать ЦБ ответственным за рост экономики, выступая в Госдуме.
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в России, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк.
В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Заголовок открываемого материала