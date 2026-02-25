Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026 В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах
2026-02-25T17:34+0300
2026-02-25T17:34+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_298908f6ecccc5c623b279880fef80a0.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе - это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме. Он добавил, что людей волнует этот вопрос. "Люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять", - добавил Мишустин. При этом премьер-министр ранее в среду подчеркнул, что платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы.
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
17:34 25.02.2026
 
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах

Мишустин: в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЯндекс Маркет
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Яндекс Маркет. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе - это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме.
Он добавил, что людей волнует этот вопрос. "Люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять", - добавил Мишустин.
При этом премьер-министр ранее в среду подчеркнул, что платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
Бизнес РОССИЯ РФ Михаил Мишустин Госдума
 
 
