В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах - 25.02.2026, ПРАЙМ
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, заявил премьер-министр РФ Михаил | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:34+0300
2026-02-25T17:34+0300
2026-02-25T17:34+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе - это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме. Он добавил, что людей волнует этот вопрос. "Люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять", - добавил Мишустин. При этом премьер-министр ранее в среду подчеркнул, что платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы.
В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах
Мишустин: в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах