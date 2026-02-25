https://1prime.ru/20260225/molodezh-867794779.html

Мадагаскарская молодежь начинает понимать Россию, заявил глава ARM

ПРЕТОРИЯ, 25 фев - ПРАЙМ. Молодое поколение Мадагаскара начинает понимать Россию и проявлять интерес к русской культуре, чего раньше не было, заявил РИА Новости президент ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре" (ARM) Арисон Разафиндракото. "Сейчас молодое поколение Мадагаскара начинает понимать, что такое Россия, ее культуру, ее язык... И многие среди молодежи на Мадагаскаре сейчас даже интересуются изучением русского языка", - сказал глава ассоциации в беседе с агентством. В качестве примера культурного сотрудничества Разафиндракото привел партнерство с Шадринским университетом, в рамках которого на Мадагаскар были направлены учебные материалы по русскому языку, а российские преподаватели смогли провести занятия по русскому языку и культуре в Антананариву. "В декабре прошло выступление команды (Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова - ред.) на Мадагаскаре. Всем оно понравилось, и молодежи, которая присутствовала на выступлении, оно понравилось", - добавил он. Девятнадцатого февраля президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам Рандрианирины, его страна намерена развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере.

2026

