В МТС рассказали, какие смартфоны получат встроенные помощники

технологии

мтс

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все смартфоны, кроме самых бюджетных, уже через год будут оснащены встроенными помощниками на базе искусственного интеллекта (ИИ): они будут работать с почтой, управлять календарем, формировать ответы в переписке и решать другие повседневные задачи, рассказал РИА Новости ведущий разработчик департамента машинного обучения MWS AI (входит в МТС) Иван Копылов. "Уже через год, за исключением самых бюджетных моделей, практически все смартфоны получат собственных ИИ-помощников, которые смогут решать наиболее востребованные пользовательские задачи: работать с электронной почтой, управлять календарем, кратко пересказывать длинные диалоги и формировать ответы, выполнять поиск и анализ информации, а также помогать в организации повседневных задач", – сообщил он. По словам Копылова, сегодня решения на базе искусственного интеллекта уже с высокой точностью умеют, например, сортировать входящие письма, выделять главное и готовить черновики ответов, планировать встречи, подбирать удобное время и напоминать о событиях, а также создавать списки дел, контролировать дедлайны и расставлять приоритеты. В будущем же на мобильных устройствах появятся креативные ИИ-студии. Пользователь сможет полноценно работать с видео и фотографиями прямо на смартфоне: автоматически монтировать ролики по заданному сценарию, удалять лишние объекты и фон, улучшать качество изображения, менять стиль и цветокоррекцию, генерировать субтитры и озвучку, а также создавать контент для социальных сетей в нужных форматах всего за несколько команд. Эксперт объяснил, что с технической точки зрения ИИ "поместился" в смартфон благодаря тому, что сами устройства стали значительно мощнее. В мобильных процессорах появились специальные нейронные модули, которые созданы именно для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Они выполняют такие задачи быстрее и при этом экономнее расходуют заряд батареи. "Кроме того, сами ИИ-модели стали компактнее и эффективнее: разработчики научились уменьшать их размер без серьезной потери качества. Часть задач обрабатывается прямо на устройстве - это быстрее и безопаснее для данных пользователя, - а более сложные вычисления при необходимости выполняются в облаке. Такой баланс и сделал массовое внедрение ИИ в смартфоны технически возможным", - рассказал Копылов.

