Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Мы веками живем вместе, дополняя сильные качества друг друга. И у нас общий для всех государственный язык – это русский язык. Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", – сказал глава правительства РФ. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом единства народов России.
"Самое главное – нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед – вместе. Делать всё необходимое для процветания нашей страны, нашей любимой России", - подчеркнул он.
Цитируя президента РФ, Мишустин отметил, что именно такое непобедимое единство лежит в основе достижений России в самых разных областях. "И именно оно должно стать опорой для дальнейшей совместной работы правительства, парламента, Центрального Банка и регионов", – заявил он.