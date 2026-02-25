https://1prime.ru/20260225/narody-867810840.html

Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны

Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны

Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T15:13+0300

2026-02-25T15:13+0300

2026-02-25T15:13+0300

россия

общество

рф

михаил мишустин

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Мы веками живем вместе, дополняя сильные качества друг друга. И у нас общий для всех государственный язык – это русский язык. Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", – сказал глава правительства РФ. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом единства народов России. "Самое главное – нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед – вместе. Делать всё необходимое для процветания нашей страны, нашей любимой России", - подчеркнул он. Цитируя президента РФ, Мишустин отметил, что именно такое непобедимое единство лежит в основе достижений России в самых разных областях. "И именно оно должно стать опорой для дальнейшей совместной работы правительства, парламента, Центрального Банка и регионов", – заявил он.

https://1prime.ru/20260225/postavki-867810728.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, михаил мишустин, владимир путин, госдума