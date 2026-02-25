Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/narody-867810840.html
Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны
Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны
Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T15:13+0300
2026-02-25T15:13+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Мы веками живем вместе, дополняя сильные качества друг друга. И у нас общий для всех государственный язык – это русский язык. Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", – сказал глава правительства РФ. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом единства народов России. "Самое главное – нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед – вместе. Делать всё необходимое для процветания нашей страны, нашей любимой России", - подчеркнул он. Цитируя президента РФ, Мишустин отметил, что именно такое непобедимое единство лежит в основе достижений России в самых разных областях. "И именно оно должно стать опорой для дальнейшей совместной работы правительства, парламента, Центрального Банка и регионов", – заявил он.
https://1prime.ru/20260225/postavki-867810728.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1072:671:2908:2048_1920x0_80_0_0_9d11b305e9271a1faa0112a7e65d3204.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, михаил мишустин, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
15:13 25.02.2026
 
Мишустин назвал единство народов России опорой для развития страны

Мишустин: единство народов России должно стать опорой для развития страны

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Народы России уважают традиции, культуру и веру друг друга, это единство должно стать опорой для развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Мы веками живем вместе, дополняя сильные качества друг друга. И у нас общий для всех государственный язык – это русский язык. Мы слышим и понимаем друг друга. И всегда с уважением относимся к традициям, культуре и вере каждого народа нашей многонациональной страны", – сказал глава правительства РФ. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом единства народов России.
"Самое главное – нас объединяют общие ценности и желание двигаться вперед – вместе. Делать всё необходимое для процветания нашей страны, нашей любимой России", - подчеркнул он.
Цитируя президента РФ, Мишустин отметил, что именно такое непобедимое единство лежит в основе достижений России в самых разных областях. "И именно оно должно стать опорой для дальнейшей совместной работы правительства, парламента, Центрального Банка и регионов", – заявил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин заявил о росте поставок вооружений и техники в зону СВО
15:08
 
РОССИЯОбществоРФМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала