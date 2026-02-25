https://1prime.ru/20260225/nikitin-867818391.html
Никитин рассказал, сколько километров ж/д путей построили в России
Никитин рассказал, сколько километров ж/д путей построили в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал, сколько километров ж/д путей построили в России
Россия в 2025 году построила более 232 километров железнодорожных путей, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:25+0300
2026-02-25T18:25+0300
2026-02-25T18:25+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году построила более 232 километров железнодорожных путей, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Построено более 232 км новых, дополнительных и станционных железнодорожных путей", - сказал Никитин о результатах в железнодорожной отрасли в 2025 году по итогам отчета в Госдуме премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства. РЖД сообщали, что в 2025 году отремонтировали свыше 4,2 тысячи километров пути и повысили скорость движения пассажирских и грузовых поездов почти на 900 километрах сети железных дорог. Кроме того, на ряде участков общей протяжённостью 600 километров были сняты инфраструктурные ограничения тягового электроснабжения, что позволило осуществлять там пропуск поездов массой 7100 тонн с интервалом попутного следования 8-10 минут.
Никитин рассказал, сколько километров ж/д путей построили в России
Никитин: более 232 километров железнодорожных путей построили в России в 2025 году