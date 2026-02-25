https://1prime.ru/20260225/nikolaev-867794958.html
В Николаеве снова прогремел взрыв
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Взрыв снова прозвучал в Николаеве на юге Украины, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в среду мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрыве в городе. "В Николаеве было слышно взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
