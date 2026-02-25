https://1prime.ru/20260225/obrazovanie-867813961.html
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин - 25.02.2026, ПРАЙМ
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все права обучающихся при переходе на новую модель высшего образования будут защищены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. "При переходе кстати на новую модель (высшего образования - ред.) все права учащихся будут сохранены", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
Мишустин: права обучающихся при переходе на новую модель образования будут защищены