Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения - 25.02.2026
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения
Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:02+0300
2026-02-25T17:02+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр РФ отметил, что по программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33,5 тысячи студентов. "У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029-2030-го года... Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать", - сказал Мишустин в ходе доклада.
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
17:02 25.02.2026
 
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения

Мишустин: переход вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр РФ отметил, что по программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33,5 тысячи студентов.
"У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029-2030-го года... Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
 
 
Заголовок открываемого материала