Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр РФ отметил, что по программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33,5 тысячи студентов. "У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029-2030-го года... Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать", - сказал Мишустин в ходе доклада.

