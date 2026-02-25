Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/opros-867792293.html
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки - 25.02.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки
Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T02:31+0300
2026-02-25T02:31+0300
бизнес
экономика
россия
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867792293.jpg?1771975889
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании. Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных. Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи. Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, работа.ру
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Работа.ру
02:31 25.02.2026
 
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки

"Работа.ру": большинство россиян хотели бы ездить в командировки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.
Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.
Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРабота.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала