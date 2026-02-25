https://1prime.ru/20260225/opros-867792293.html
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки - 25.02.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки
Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T02:31+0300
2026-02-25T02:31+0300
2026-02-25T02:31+0300
бизнес
экономика
россия
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867792293.jpg?1771975889
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.
Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.
Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, работа.ру
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Работа.ру
Опрос показал, сколько россиян хотят ездить в командировки
"Работа.ру": большинство россиян хотели бы ездить в командировки
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.
Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.
Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.